VÍDEO: Suspeito diz que ateou fogo e matou amigo após ser chamado de "corno safado"

Um homem suspeito de atear fogo e matar o amigo durante uma briga, no último dia 30, diz que cometeu o crime quando bebiam juntos porque teria sido chamado de "corno safado".

Um sobrinho do agressor teria, então, entregue ao tio um balde com álcool, o que agravou a briga, segundo o delegado da Polícia Civil. O suspeito usou o líquido para incendiar um pano e ferir a vítima. O caso aconteceu em Junqueiro, no estado de Alagoas.

Moradores da região filmaram a briga. Alguns deles tentaram apagar as chamas com água e detiveram o acusado. Ele foi preso em flagrante pela polícia. A vítima chegou a ser levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Civil de Alagoas, o processo de investigação encontra-se em fase de conclusão e o autor será formalmente acusado pelo crime de homicídio. Além disso, os investigadores estão analisando o possível envolvimento do sobrinho do suspeito na ocorrência.