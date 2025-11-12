Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Saiba quem é a mulher que quebrou portão de motel após se recusar a pagar a conta

Durante a abordagem, a mulher se recusou a descer do veículo, engatou a marcha a ré e escapou. A perseguição durou quilômetros até ela ser detida

Gabrielle Borges
fonte

Caso ocorreu em São Paulo e mulher foi reconhecida por câmeras de segurança (Reprodução)

Uma mulher, identificada como Kauane Fox, de 24 anos, foi reconhecida por câmeras de segurança, por ser a motorista que arrebentou com o carro um portão de um motel no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A depredação ao estabelecimento ocorreu em uma tentativa dela não pagar a conta. Saiba mais detalhes a seguir.

Kauane estava acompanhada de outras três amigas no momento da ocorrência. De acordo com funcionários, as quatro passaram algumas horas em um "after" no quarto, consumindo bebidas e utilizando os serviços do local. Ao amanhecer, a mulher, que conduzia um carro no modelo Jeep Compass branco, dirigiu-se à recepção para acertar a conta. Entretanto, afirmou que não pagaria o valor e que as outras três mulheres seriam responsáveis.

As amigas, que ainda estavam dentro do quarto, teriam informado à administração do motel que o pagamento era da motorista. Com o conflito de informações, a gerência acionou a Polícia Militar. Segundo informações, Kauane teria tido um surto ao ser impedida de deixar o local sem quitar o valor devido. A polícia foi acionada e imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que ela acelera o carro contra o portão. Veja abaixo:

Durante a abordagem, a mulher se recusou a descer do veículo, engatou a marcha a ré e escapou. A perseguição se estendeu por cerca de sete quilômetros, passando por vias movimentadas da região de São Paulo No decorrer do trajeto, a motorista ainda colidiu com dois veículos e continuou trafegando em alta velocidade até ser detida.

Kauane apresentava sinais claros de embriaguez. Ela vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante, tráfego em velocidade incompatível, dano, perigo para a vida ou saúde de outrem e resistência.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.

