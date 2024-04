VÍDEO: Porco de grande porte é transportado de forma irregular e quase pula do veículo

Um vídeo registrado na tarde da última quarta-feira (24) chocou as redes sociais e gerou revolta entre os internautas. As imagens mostram um porco de grande porte sendo transportado de forma irregular na caçamba de uma caminhonete Fiat Strada na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 26, em Cotia, na Grande São Paulo.

O flagrante, feito por outro motorista, revela o animal amarrado com cordas e visivelmente incomodado com a situação. Em um momento de tensão, o porco se debate e quase consegue se soltar das amarras, correndo o risco de pular do veículo em movimento e colocar em risco sua própria vida e a de outros motoristas na rodovia. Veja!

O automóvel também balança a cada movimento brusco do suíno em razão do peso. Nas imagens, também é possível constatar que o carro não tem o tamanho adequado para transportar o animal, que não consegue manter a cabeça na caminhonete.

Regras de transporte

Além do perigo iminente de fuga, o transporte irregular do animal também viola as normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 234 do CTB prevê multa grave no valor de R$195 para quem "conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo".

Com exceção dos domésticos, os animais devem ser transportados em veículo de transporte de animais vivos (VTAV), segundo a resolução n° 791, publicada em 24 de junho de 2020 no Diário Oficial da União.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)