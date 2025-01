VÍDEO: Pai transforma casamento em show particular e conquista os convidados

Um casamento em João Pessoa, na Paraíba, ganhou uma atração especial que nenhum convidado esperava: o pai da noiva ou do noivo, que roubou a cena com momentos divertidos e espontâneos. Um vídeo publicado por uma jovem revelou cenas hilárias protagonizadas pelo homem, que transformou a festa em um show particular.

O momento mais comentado foi quando ele puxou um rolo de papel higiênico para fingir que secava as lágrimas durante a cerimônia, provocando risos nos presentes. Na recepção, o pai continuou com suas peripécias: dançou animadamente na pista, roubou docinhos da mesa e ainda improvisou um discurso usando o microfone, surpreendendo a todos com sua irreverência.

Os internautas não deixaram o episódio passar despercebido. "Ele animou mais a festa do que os cantores", brincou um usuário. Outro destacou: "Não conheço seu pai, mas já simpatizei. Como é bom viver com pessoas assim". O vídeo continua fazendo sucesso nas redes sociais, provando que momentos de espontaneidade são sempre memoráveis.