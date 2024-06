VÍDEO: Paciente sedada é estuprada por vigilante de hospital

Uma paciente sedada foi estrupada por vigilante de hospital de saúde mental em Camaragibe, no Pernambuco. O crime ocorreu em novembro do ano passado e foi registrado por uma câmera de segurança do local.

As imagens mostram o homem colocando a mão por baixo do lençol que cobria a vítima que, mesmo sob efeito de medicações, estava acordada da hora do abuso. Segundo a família da vítima, o criminoso foi indiciado por estupro no início de junho e, após seis meses do crime, segue foragido.

VEJA MAIS

As imagens são fortes. Veja o vídeo:

A advogada, que representa a família, afirmou que a paciente estava internada na clínica particular para tratar de uma crise de depressão.

O caso aconteceu na madrugada de 17 de novembro de 2023, no Hospital Reluzir, em Aldeia. As informações foram publicadas pelo Jornal do Commercio e confirmadas pelo portal g1. Procurada, a unidade de saúde informou que o segurança trabalhou no estabelecimento por dois meses e foi demitido. O nome dele não foi divulgado.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)