VÍDEO: Observatório Astronômico faz registro raro de cerca 2,5 mil raios no céu em apenas 24 horas

Algumas imagens do céu captadas pelo Observatório do Bate-Papo Astronômico impressionaram diversas pessoas na madrugada deste sábado (20) para domingo (21), no município de Santa Maria, que fica localizado no Rio Grande do Sul. O vídeo publicado nas mídias sociais registrou a queda de mais de 2,5 mil raios em 24 horas na cidade.

De acordo com informações da estação meteorológica, foram registrados exatos 2.543 raios. Para a contagem, a detecção do total foi realizada por sensores que captam a emissão de rádio produzida por raios durante tempestades. Esse procedimento permitiu um mapeamento em todas as direções, além da identificação de 144 mm de chuva acumulada e rajadas de vento de até 58 km/h.

“As descargas foram detectadas por um sistema de radiofrequência com alcance de até 40 km a partir da estação, localizada no Santa Maria Tecnoparque, na zona oeste da cidade. O sistema utilizado é um dos mais populares no mundo para esse tipo de monitoramento e tem uma eficiência estimada entre 70% e 80% — ou seja, a quantidade real de raios pode ter sido ainda maior”, escreveu o perfil na legenda.

Observatório do Bate-Papo Astronômico

Além da detecção dos raios por radiofrequência, o Observatório do Bate-Papo Astronômico também realiza registros visuais com câmeras profissionais das tempestades do Rio Grande do Sul. Os resultados das captações são sempre divulgados no site e nas próprias redes sociais do projeto para as pessoas interessadas em consultar informações e acompanhar eventos meteorológicos.

