Mais de 220 mil raios cairam no Ceará em 2024; 14 mil foram registrados em um único dia

Apenas nesses quatro primeiros meses de 2024, a distribuidora de energia Enel, do Ceará, já detectou mais de 220 mil raios na localidade. Segundo dados da concessionária, a região Centro -Sul foi a que mais registrou raios entre as macrorregiões do estado, com 31.428 raios.

A distribuidora também afirmou que o dia 12 de janeiro foi apontado como o dia que mais recebeu raios, somando 14.159.

Com relação a 2022, no ano de 2023 houve um aumento de quase 70% no número de raios que atingem o Ceará e a distribuidora teme que 2024 supere esse aumento.

Como se proteger de raios

Segundo a Agência Brasil, especialistas orientam que, durante as tempestades, buscar abrigo é o mais recomendado, evitando contado com ferros e outros condutores de energia. Manter distância da rede elétrica, telefônica e hidráulica também é o mais adequado.

A Defesa Civil do estado de São Paulo reforçou que, se a pessoa estiver em qualquer área aberta durante uma tempestade, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, deve sair imediatamente do local.

Ao aviso de tempestade ou ao escutar trovões, a orientação é se abrigar imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos e evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis. Além disso, a recomendação é desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas; e não utilizar aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica.

A orientação é manter distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixas d’água; afastar-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame; não soltar pipas e não carregar objetos como canos e varas; evitar dirigir e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com