VÍDEO: Mulher denuncia 'calote' de ex-genro ao vivo e viraliza na web

Uma entrevista ao vivo realizada por um repórter da TV Bahia, afiliada da TV Globo, durante o Feirão Serasa Limpa Nome, em Salvador, acabou viralizando nas redes sociais nesta sexta-feira (22), após uma mulher desabafar sobre uma dívida feita pelo seu ex-genro em seu cartão de crédito.

VEJA MAIS:



De acordo com ela, o homem usou seu cartão, deixou uma dívida e nunca pagou depois que ela ajudou com o término do romance dele com sua filha.

“O miserável do azarento do meu ex-genro, porque eu fiz ele terminar o relacionamento. Ele tem dinheiro, mas porque eu fiz ele terminar com minha filha, ele foi e não pagou meu cartão!”, revelou a mulher durante a transmissão.

Ela ainda contou que conseguiu um abatimento de mil reais da dívida, no entanto, com o valor ainda "salgado", ela pediu ajuda ao banco durante a entrevista. “A dívida nem é minha, compraram no meu cartão e eu estou com esse rombo aqui. Você me dá um desconto só de R$ 1.100. Me ajude, pelo amor de Deus!”, disse ela.

Confira o vídeo:

Após ser compartilhado nas redes sociais, o momento viralizou e muitos internautas se comoveram com a situação da mulher. “Pelo menos se livrou do genro caloteiro!”, disse uma. “Que cara safado”, comentou outro. “Tô assim de saúde”, brincou uma terceira.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)