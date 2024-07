VÍDEO: Mulher agride criança após menina tocar a campainha e correr

Uma mulher foi flagrada agredindo uma criança na rua após a menina tocar a campainha e correr. O caso aconteceu em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana.

O vídeo mostra quando a menina, acompanhada por outras duas crianças, toca a campainha da casa do vizinho e elas correm. Em seguida, a mulher aparece e começa a bater na menina. A mulher derruba a menina no chão, bate a cabeça dela no asfalto e, na sequência, chuta a criança.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)