VÍDEO: Mulher acampa em prédio de concessionária após ficar cinco dias sem energia em casa

Após cinco dias sem energia elétrica, enfrentando a perda de alimentos na geladeira e noites difíceis por conta do calor e dos mosquitos, a nutricionista Eline Nascimento resolveu protestar de forma inusitada. Na última sexta-feira (20/12), ela foi até a loja da concessionária Enel, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e montou um “acampamento” no local, onde podia contar com ar-condicionado. O vídeo do protesto viralizou rapidamente nas redes sociais.

A publicação gerou inúmeros comentários. “Diva”, escreveu uma seguidora. “O melhor protesto que já vi! Só incomodou quem tinha que ser incomodado! Não destruiu nada, não atrapalhou ninguém e conseguiu o que queria. Parabéns”, elogiou outro.

Eline, que tem uma casa em Cabo Frio, explicou que a falta de energia começou após um curto-circuito no relógio da residência, localizada no bairro Jardim Peró, em Angra dos Reis. O problema foi agravado por uma tempestade que atingiu a cidade, deixando várias áreas sem luz. Após dois dias tentando resolver a situação por telefone sem sucesso, ela decidiu agir. “Em casa eu não consigo dormir, mas aqui está fresquinho, tem ar-condicionado. Então, vou ficar aqui até resolver meu problema”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

A ação durou cerca de duas horas, tempo suficiente para que a energia de sua residência fosse restabelecida. Aliviada com a solução, Eline comemorou o resultado do protesto e, com tom de ironia, sugeriu que outros consumidores adotem a mesma estratégia em situações semelhantes: “Vá acampar na Enel, leve seu colchão.”