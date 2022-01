Vídeo mostra turistas tentando avisar sobre desabamento de rocha em Capitólio; assista

Mais um vídeo do acidente que matou ao menos oito pessoas causado pelo desabamento de parte dos cânions da cidade de Capitólio, em Minas Gerais, às margens do lago de Furnas, passou a circular nas redes sociais após a tragédia, neste sábado (8). Nas imagens, é possível ver outros turistas tentando avisar sobre o desprendimento das rochas.

É possível perceber a angústia dos passageiros de uma lancha ao presenciarem o acidente. "Aquele pedação ali vai cair. Ei, sai daí!", gritam as pessoas de dentro da embarcação.

VEJA MAIS

"Ai! Sai daí!", tentam alertar os passageiros. No entanto, apesar dos gritos, as lanchas que estavam próximas aos paredões não saem do lugar.

Quando parte do cânion se desprende e cai sobre as lanchas, os gritos de desespero tomam os turistas.

Entenda o acidente

Uma rocha se soltou e atingiu duas lanchas com cerca de 15 pessoas a bordo, em Capitólio, Minas Gerais, no sábado. Os turistas estavam vendo a paisagem de cânion quando as lanchas foram gravemente atingidas pela pedra gigante.

Os bombeiros mobilizaram o Batalhão de Operações Aéreas e mergulhadores para a ocorrência. As buscas com mergulhadores recomeçaram às 6h da manhã deste domingo (9), quando foi localizado o corpo da 8ª vítima. De acordo com os bombeiros, 27 pessoas já foram atendidas em unidades de saúde e liberadas.

Muitas vítimas conseguiram sair da água e foram por conta própria buscar atendimento nas unidades de saúde.