Corpo de oitava vítima de deslizamento de paredão no Capitólio é encontrado

Na manhã deste domingo (9), o Corpo de Bombeiros informou ter encontrado o corpo da oitava vítima do deslizamento de um paredão de cânion no lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. A vítima é um homem, ainda não identificado. As informações são de O Globo.

As buscas com mergulhadores recomeçaram às 6h desta manhã, quando foi localizado um corpo submerso. A Polícia Civil é responsável pela identificação.

Segundo os bombeiros, 27 pessoas já foram atendidas em unidades de saúde e liberadas. Muitas delas conseguiram sair da água e foram por conta própria a unidades de saúde. Como estavam sem contato, em um primeiro momento, após a tragédia, foi informado que havia 20 desaparecidos. O número foi revisado para três na noite deste sábado (8).