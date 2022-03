Vídeo mostra momento em que carga de carreta tomba em rodovia; assista

Imagens gravadas por uma pessoa que estava em um carro que trafegava pela rodovia ES-482, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mostram o momento em que a carga de uma carreta cai às margens da pista. As informações são do portal A Gazeta, do Espírito Santo.

No vídeo, é possível perceber que a carga começa a tombar para um lado do veículo. O motorista chega a parar a correta, mas não consegue evitar a queda do material.

Segundo a imprensa local, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência. Já o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santos afirmou que foram solicitadas à PM mais fiscalizações no local.