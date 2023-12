Vídeo mostra fazendeiro sendo expulso de propriedade por integrantes do MST

Circula pelas redes sociais um vídeo no qual um fazendeiro e a família são expulsos da propriedade em que moravam por agentes de assistência social do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

A gravação mostra uma comitiva de pessoas que se identificam como representantes do MST comunicando ao produtor rural que deixe a propriedade dentro de algumas horas. “A gente queria pedir para vocês se retirarem. Vamos dar todo o apoio que vocês precisarem, com veículo, de tudo, estamos à disposição”, declarou um membro do grupo.

VEJA MAIS

Outra integrante da comitiva explica que a terra está sendo negociada e afirma que o MST não irá mexer no gado que está no local, apenas solicita que os moradores se retirem.

Visivelmente intrigado, o fazendeiro pergunta ao grupo qual o destino dos animais que estão na propriedade. “Aqui [na fazenda] são dois que mexem com o gado, se não podemos ficar, quem tiraria o gado?”, questionou o fazendeiro.

“Vai ter que deixar do jeito que está, a terra foi ocupada. A única coisa que estamos pedindo é que você se retire do espaço, porque já está ocupado. A questão da terra não compete mais a você e nem ao proprietário da terra, não compete a ninguém. Estamos apenas comunicando que, até às 20h, você se retire”, reforça a assistente.

O vídeo repercutiu em várias redes sociais, com críticas à tentativa de ocupação do MST em terras já ocupadas e produtivas."Avisam apenas que a terra agora está ocupada e que você tem poucas horas para se retirar, e ainda tem que deixar o seu gado pra eles. Revoltante!", escreveu o jurista Deltan Dallagnol. "Inacreditável! Imagine chegar em casa e lá estar alguém te dizendo para catar suas coisas e sair porque eles, do MST, decidiram que agora a sua casa é deles", pontuou o Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Procurados pela reportagem, o MST não se posicionou sobre o ocorrido.