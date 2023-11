Presidente da FPA aciona justiça contra ministro Paulo Teixeira por defender invasões do MST

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), informou ter entrado com uma representação contra o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, “por incitação e apologia ao crime”.

A ação do congressista se deu após Teixeira afirmar em entrevista ao jornal O Globo que as invasões do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) são um instrumento legítimo de pressão.

“Um ministro de Estado, responsável pela implementação da política pública da reforma agrária, não pode incentivar o cometimento de atos criminosos”, declarou Lupion no X (antigo twitter) na segunda-feira (13).



