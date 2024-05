VÍDEO: Imagens mostram como ficou vila que foi destruída pelas inundações no Rio Grande do Sul

A enchente que atingiu o estado do Rio Grande do Sul deixou danos e perdas inestimáveis para a população, até o momento são 469 municípios afetados, 806 pessoas feridas, 65 desaparecidas e 163 mortes confirmadas pela Defesa Civil do estado.

No vídeo publicado pelo Portal G1 é possível ver como ficou o cenário encontrado pelos moradores do Mariante, localizado em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, que havia sido ilhado por conta das chuvas e inundações que atingiram o local há mais de 20 dias.

Além disso, o único posto de saúde e escola da vila também foram destruídas pelas enchentes. A rodovia que liga a vila ao centro de Venâncio Aires foi partida pela força da água.

"O cenário é realmente de guerra, catastrófico. Essa região sempre foi de alagamento, mas foi a primeira vez [que ficou] devastado", diz o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa (PDT).

De acordo com estudos da Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), estima-se que a profundidade do nível da água chegou a 4 km do leito do rio, superando grande parte do medido em outras regiões.