Algema de sex-shop e árvore de Natal: voluntária mostra 'coisas bizarras' doadas ao RS; vídeo

A qualidade das doações destinadas às vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul tem sido motivo de debate nas redes sociais. Em meio à tragédia, uma voluntária, responsável pela triagem dos itens enviados, mostrou uma série de objetos inusitados e em péssimo estado que chegaram aos abrigos.

Em sua rede social, a voluntária Renata Protta filmou as "bizarrices" encontradas, como uma algema de sex shop de pelúcia, fantasia de presidiário, acessórios para vaquejada, colar havaiano, mala de senha, cartão de plano de saúde, puxa saco mofado e até uma árvore de Natal.

"Seria engraçado se não fosse trágico. Decidi compartilhar com vocês algumas das bizarrices que achei fazendo triagem para as doações pro Rio Grande do Sul", escreveu Renata em um vídeo publicado nas redes sociais. No vídeo, usando um gorro de Papai Noel, ela iniciou com uma paródia: "Então é Natal. E o que você fez? Doei o que era lixo e vacilei outra vez", brincou ela, enquanto mostrava uma algema de sex shop de pelúcia, comentando com ironia: "Realmente, era o que faltava para o pessoal de lá."

A lista inusitada de itens não parou por aí. Renata continuou mostrando outros objetos e gerou uma enxurrada de comentários revoltados por parte dos internautas. "Meu Deus, até onde vai a noção do ser humano? Está cada dia pior", opinou um internauta. "Pessoal acha que doar é descartar lixo", comentou outro usuário. "Ser humano sendo ser humano…", escreveu o ator Dado Dolabella.

O que doar para o Rio Grande do Sul?

Roupas, roupas íntimas, lençóis e cobertores;

Itens de higiene pessoal;

Materiais de limpeza;

Alimentos não perecíveis e cestas básicas;

Ração para cães e gatos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)