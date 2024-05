Rio Grande do Sul registra aumento de 65% em casos de Leptospirose em menos de 24h

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS) divulgou que o Estado tem 48 casos confirmados de leptospirose como consequência do contato com as águas das enchentes. O número de confirmações aumentou 65,5% em menos de 24h. Até o momento, há 545 suspeitas no estado. Duas mortes pela infecção foram anunciadas até esta quinta-feira (23/5).

Na última segunda-feira (20/5), a secretaria informou a morte de um homem de 67 anos por leptospirose. Ele morava no município de Travesseiro, no Vale do Taquari.

A segunda morte pela infecção foi divulgada na tarde de quarta-feira (22/5). A vítima era um homem de 33 anos, morador de Venâncio Aires, município do Vale do Rio Pardo. Os casos são os primeiros desde o início das enchentes, no final de abril.

O que é a leptospirose?

Segundo o Ministério da Saúde, a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria.

“Mesmo que a leptospirose seja uma doença endêmica, com circulação sistemática, episódios como a dos alagamentos aumentam a chance de infecção”, afirma a Secretária de Saúde, em publicação.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política)