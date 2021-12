VÍDEO: Menino de 3 anos dispara que técnica em enfermagem 'não tem maturidade'

O pequeno Luydh, de 3 anos, viralizou ao lamentar sua ida ao hospital dizendo que a técnica de enfermagem que o atendeu “não tem maturidade”. A mãe do menino, Giovany Oliveira Silva Klinger, de 36 anos, registrou o momento em vídeo e compartilhou nas redes sociais. O caso aconteceu em São Félix do Coribe, Bahia, após o menino ser levado à unidade de saúde e receber soro, pois estava desidratado. As informações são do site Crescer.

"A tia não tem maturidade", disparou o menino. A mãe questionou o motivo e o pequeno completou: “Ela tá furando as crianças". A tia em questão era uma técnica em enfermagem que havia colocado o soro nele.

"Eu e ela somos técnicas em enfermagem. Nesse dia, eu já tinha levado ele ao hospital umas três vezes, pois ele estava com febre e vomitando. Então, o médico passou um soro com medicação, para hidratar, e ela colocou nele. Depois, ele viu outra enfermeira aplicando injeção em um menino. Toda hora, ele reclamava de uma coisa: que queria ir embora, que já não aguentava hospital... Foi quando resolvi gravar, mas eu achei que ele ia voltar a falar que não aguentava mais hospital. Aí, ele apareceu com essa, falando que a tia dele não tinha maturidade", contou a mãe.

Giovany completa: "Ele tem 3 anos, mas desde 1 ano de idade fala de tudo. Sempre teve uma dicção muito boa".

A mãe compartilhou o vídeo nas redes sociais, mas afirmou que não esperava a repercussão: "Eu levei até um susto quando uma amiga minha me mandou". "Aqui na cidade, todo mundo conhece ele. Ele conversa com todo mundo. Às vezes, ele me faz perguntas que eu não sei nem como responder", completou Giovany.