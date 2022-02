Vídeo: Marquise desaba durante chuva e mata um adolescente

A marquise de um prédio despencou durante uma forte chuva que caiu na tarde do último domingo (6), em Manaus (AM), atingindo e matando uma criança de 12 anos. A estrutura despencou após uma rajada de vento forte, caindo sobre um grupo de pessoas que se abrigavam da tempestade. O acidente deixou feridos, mas, apenas o menino, atingido na cabeça, sofreu um trauma fatal. As informações são do portal d24am.

O local onde ocorreu o desabamento fica na avenida Mirra, do bairro Jorge Teixeira. Nicolas Gabriel Bahia da Silva, de 12 anos, foi removido com ajuda de pessoas que estavam no local na hora do desabamento, mas não resistiu. Ele estava acompanhado de um colega e esperava que a chuva cedesse para poder ir para casa.

Câmeras de segurança de um imóvel próximo registraram o momento em que a marquise desabou. Duas motocicletas também foram atingidas no momento do acidente. De acordo com moradores da vizinhança, a estrutura teria sido erguida no final do ano passado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) foi acionada para realizar uma vistoria no local.