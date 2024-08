VÍDEO: mãe e filho se abraçam antes de acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo

O último abraço entre Denilda Acordi e Rafael Acordi, mãe e filho, foi registrado por câmera de segurança. Aos 71 anos, Denilda foi uma das 62 vítimas do acidente aéreo da Voepass em Vinhedo, São Paulo. A idosa era viúva e deixou três filhos e seis netos. Veja o vídeo abaixo.

VEJA MAIS

Denilda morava em Cascavel (Paraná) e ia para Brasília cuidar da mãe, de 92 anos. Rafael, em entrevista ao Catve, exaltou a humildade da mãe e a dedicação ao trabalho voluntário. A vítima era ministra da eucaristia na Pastoral da Solidariedade em Três Barras, sua cidade natal.

“Era sempre em primeiro lugar Deus e família e, sempre que ela podia, praticava a caridade em diversas situações diferentes. Então, como ela era uma mulher muito caridosa, fez parte de vários projetos e ajudava diversas pessoas. Ela não buscava publicidade com isso, nenhuma”, disse o filho.

O acidente do Voo 2283 provocou a morte de 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes. A companhia aérea já acionou a seguradora para indenizar os familiares das vítimas. A Defensoria Pública do Paraná, em conjunto com a Defensoria Pública de São Paulo, declara que a Voepass possui responsabilidade por danos morais e danos materiais.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de Oliberal.com)