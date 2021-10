Vídeo leva para a cadeia padrasto e mãe por tortura e assassinato de criança

Uma mulher e seu companheiro estão presos sob acusação de assassinato e tortura de uma menina de apenas 11 anos, filha da acusada. O caso veio à tona na noite de 24 de agosto, quando o corpo da vítima, Clara Regina Pereira Santos, foi encontrado na casa da irmã mais velha, em Morro do Engenho, no Guarujá, litoral de São Paulo.

A menina foi achada já sem vida pelas irmãs, jogada em um colchão e coberta por um lençol, no mesmo terreno onde morava com a mãe e o padrasto. O corpo tinha sinais de espancamento. No dia 25 de agosto, a polícia conduziu a mãe da garota até a delegacia e a manteve presa sob acusação de envolvimento na morte da filha. Já o companheiro dela e padrasto da vítima, que estava foragido, foi detido na última terça (19).

Os dois foram apontados como os principais suspeitos da morte de Clara depois que um vídeo, gravado por uma testemunha, foi obtido pela polícia. As cenas mostram uma sessão de tortura praticada pela mãe, sob as palavras de incentivo do parceiro. O casal vai responder na Justiça por tortura e homicídio qualificado.