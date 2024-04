VÍDEO: Kombi em chamas atropela motociclista

Uma Kombi em chamas atropelou um motociclista na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nessa última quarta-feira (17). Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente:

A vítima, identificada como Gabriel Alberto de Farias, de 27 anos, teve ferimentos leves. Testemunhas afirmaram que a Kombi teve uma pane elétrica e, por isso, começou a pegar fogo. De acordo com moradores da região, o veículo estava desgovernado ao descer a Rua Guilherme, no bairro Moquetá.

Nas imagens, é possível o ver o motociclista tentando desviar do veículo que se aproximava, mas acabou sendo atingido.

“Eu tentei sair dali a todo custo. Quando ela [Kombi] bateu, eu só queria sair da frente. Então, eu não me importei mais com a moto, mas comigo, e saí rolando”, contou Gabriel ao G1.

A moto que Gabriel usava, que foi atingida pela Kombi, era usada para trabalhar e parou de funcionar em razão de problemas mecânicos. Ele afirma que o dono da Kombi não quis ajudá-lo com o conserto. O motociclista ainda sente dores e está com algumas escoriações no corpo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)