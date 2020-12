Vídeo: incêndio atinge hospital no Rio de Janeiro e deixa um morto e três feridos

Um incêndio no Hospital e Clínicas São Gonçalo, na cidade de mesmo nome na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, assustou moradores da região nesta véspera de Natal (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o Centro de Terapia Intevsiva - CTI, que fica no quinto andar, e deixou um morto e três feridos.

Pacientes foram levados para outras alas do próprio hospital e, até o final da tarde, as chamas estavam sendo parcialmente controladas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pacientes sendo retirados às pressas de dentroi do prédio.