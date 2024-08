VÍDEO: Homem troca profissão de soldador para ser 'manicuro' e viraliza na web

Henrique Albertasse, um jovem de 26 anos, realizou uma mudança radical em sua vida profissional e faz sucesso nas redes sociais. Ex-soldador em uma montadora de carros, ele trocou o setor automobilístico para se dedicar ao mundo das unhas como manicure, e a transformação também foi boa para seu bolso. O nail designer conta com quase 700 mil seguidores no Instagram e 400 mil no TikTok.

O "manicuro", que antes acordava às 4h30 da manhã para pegar ônibus e cumprir um turno das 6h às 15h na fábrica, agora tem uma rotina completamente diferente. Depois de um dia exaustivo na montadora, ele ainda trabalhava como nail designer até às 22h. O que começou como uma renda extra, logo se tornou sua principal atividade e, hoje, ele ganha três vezes mais.

Com habilidades em alongamentos de unhas de fibra ultrarrealista e decoração personalizada, Henrique conquistou um grande público nas redes sociais. Seus vídeos, que mostram desde o processo detalhado de aplicação das unhas até os preços dos serviços, têm viralizado.

