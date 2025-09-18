Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: homem fantasiado de Chaves é preso com maconha; cena viraliza

Suspeito foi detido na última sexta-feira (12/9) e chamou atenção ao imitar os trejeitos do personagem "Chaves" ao chegar na delegacia

Hannah Franco
fonte

Polícia prende “Chaves” com maconha em ônibus no Rio de Janeiro. (Reprodução/X)

Um vídeo inusitado tem circulado nas redes sociais desde o fim de semana e viralizou ao mostrar um homem fantasiado de Chaves sendo conduzido por policiais militares até uma delegacia no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última sexta-feira (12/9), na cidade de Miguel Pereira, mas só ganhou repercussão nos últimos dias.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o suspeito, de 24 anos, foi abordado durante uma fiscalização de rotina em um veículo de transporte alternativo que fazia a linha Japeri x Arcozelo. Os agentes da Operação Segurança Presente perceberam uma atitude suspeita do passageiro, que chamou atenção por estar completamente vestido como o personagem de Roberto Bolaños.

VEJA MAIS

image Chiquinha, de 'Chaves', é internada com sintomas de ansiedade
Atriz María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, teve deficiência de sódio e já recebeu alta, segundo familiares

image Quico está de volta! Carlos Villagrán reaparece em espetáculo e agita plateia, no Peru
Ator mexicano participou do Mega Circus e fez o público rir com clássicos gestos do personagem

Durante a abordagem, o homem confessou portar maconha para consumo próprio e entregou espontaneamente dois cigarros artesanais contendo erva seca prensada, com características da droga. Ele foi conduzido à 96ª Delegacia de Polícia (Miguel Pereira), onde o caso foi registrado.

No vídeo que viralizou, o suspeito chega à delegacia imitando os trejeitos de Chaves. Confira:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chaves

apreensão de maconha

rio de janeiro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

16.09.25 0h43

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

ALGEMAS DA PAIXÃO

Ex-colega de cela revela que pastora Flordelis é bissexual e está namorando na cadeia

Flordelis cumpre pena em regime fechado pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, com quem ela era casada e tinha filhos.

18.09.25 13h03

BRIGA

Blogueira apanha de atendente de fast-food: 'Fale baixo, ridícula'

Briga teria começado no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido

18.09.25 11h33

POLÊMICA

VÍDEO: PM é acionada em cinema após mãe levar crianças para ver anime para maiores de 18 anos

Sessão foi interrompida após confusão sobre a classificação indicativa da franquia japonesa. A mulher registrou boletim de ocorrência e relatou que não havia informações acerca da classificação indicativa do filme no momento da compra do ingresso

18.09.25 10h31

SÃO PAULO

Suspeitos de execução do ex-delegado-geral já foram identificados; veja quem são!

Dois homens apontados como responsáveis pelo homicídio já constam em investigação

18.09.25 16h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda