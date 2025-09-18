VÍDEO: homem fantasiado de Chaves é preso com maconha; cena viraliza

Um vídeo inusitado tem circulado nas redes sociais desde o fim de semana e viralizou ao mostrar um homem fantasiado de Chaves sendo conduzido por policiais militares até uma delegacia no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última sexta-feira (12/9), na cidade de Miguel Pereira, mas só ganhou repercussão nos últimos dias.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o suspeito, de 24 anos, foi abordado durante uma fiscalização de rotina em um veículo de transporte alternativo que fazia a linha Japeri x Arcozelo. Os agentes da Operação Segurança Presente perceberam uma atitude suspeita do passageiro, que chamou atenção por estar completamente vestido como o personagem de Roberto Bolaños.

Durante a abordagem, o homem confessou portar maconha para consumo próprio e entregou espontaneamente dois cigarros artesanais contendo erva seca prensada, com características da droga. Ele foi conduzido à 96ª Delegacia de Polícia (Miguel Pereira), onde o caso foi registrado.

No vídeo que viralizou, o suspeito chega à delegacia imitando os trejeitos de Chaves. Confira: