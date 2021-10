Vídeo: Homem é atacado por jacaré ao nadar em área proibida

Um homem foi vítima do ataque de um jacaré no último sábado, 23, enquanto nadava no Lago do Amor, em Campo Grande (MS). A área é proibida para o banho, entre outros motivos, por conta da presença desses répteis na região. Mesmo assim, a vítima resolveu nadar e, alguns poucos minutos após ter entrado na água passa a ser perseguido.

O caso fo registrado por um visitante que transitava próximo ao local e ganhou as redes sociais. Sem perceber a aproximação do animal, a vítima continua nadando quando é atacada no braço pelo animal. Por sorte o jacaré logo desiste e se afasta, enquanto o homem deixa a água.

A vítima foi atendida por uma equipe do Samu e teve apenas leves ferimentos no ombro. Em outro vídeo, ela ainda brinca: "Vocês estão vendo eu nessa situação, só que vocês não sabem como ele tá lá, quantos dentes ele perdeu da boca. Porque dei umas machucadas nele também."