VÍDEO: Homem cai de galho de árvore ao tentar fugir de cachorro

Um homem foi flagrado caindo no chão após escolher uma árvore com tronco fino para subir ao tentar fugir de um cachorro que corria em sua direção. O vídeo, registrado por câmeras de segurança da casa do tutor do animal, viralizou nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem é surpreendido pelo cachorro, da raça Aussie, e larga a mochila no chão para subir na árvore, que entorta com o seu peso.

De acordo com o que foi descrito no vídeo, o cão, conhecido como ‘Bruce’, estava pronto para um passeio diário quando a situação aconteceu. Segundo o tutor do cachorro, por sorte Bruce estava apenas curioso sobre o rapaz e não fez nada de mais com o estranho.

Confira o vídeo:

O vídeo foi postado em um perfil administrado pelo dono do pet, em agosto deste ano, e caiu nas graças dos internautas. “As humilhações que passamos [🤡] ”, comentou uma. “Ele plantando a árvore de volta”, brincou outro. “Eu literalmente sou esse cara. Se vejo um cão correndo em minha direção, a minha alma já sai do corpo”, disse uma terceira.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)