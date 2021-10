VÍDEO: Fenômeno raro, tornado causa estragos em Porto Velho

A cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, na região Norte do País, foi atingida por um tornado no início da tarde desta quinta (28). As imagens mostram a força do vento que causou vários estragos, detalhando casas e estabelecimentos comerciais. O fenômeno também deixou fios de energia caídos, árvores e placas de sinalização derrubadas, segundo informações divulgadas pelo G1 Rondônia.

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) informou que o raro fenômeno atingiu a categoria F0 na Escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados e vai de 0 a 5.