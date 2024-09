Vídeo: dirigível com publicidade do São Paulo FC cai na grande SP

Um dirigível com publicidade do São Paulo Futebol Clube caiu nesta quarta-feira (25/9) em Osasco, na grande São Paulo. Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves.

A queda foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 12h06, resultando em uma pessoa com ferimentos leves, socorrida pelo Samu. O incidente mobilizou três equipes de Resgate, além de equipes da Enel e da Defesa Civil no local.

Em nota, o São Paulo FC lamentou o ocorrido:

“O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência.

O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio.

O Clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade e está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos”.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)