Vídeo de jovens sendo executados no meio da rua viraliza e assusta

Nesta quarta-feira (2), viralizou nas redes sociais o vídeo que mostra dois jovens sendo assassinados no meio da rua, em plena luz do dia, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O crime aconteceu no Morro do Cotó e as imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver um homem armado descendo de um carro prata. Ele para os dois jovens, que estavam andando na rua, e pede para que os dois deitem no chão. As vítimas são revistadas e recebem quatro disparos de arma de fogo.

Morro do coto, Cerâmica, Nova Iguaçu pic.twitter.com/zJK0vZeTnY — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) June 2, 2021

Após o crime, o atirador entrou no carro e fugiu.

Agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) foram chamados para a ocorrência. No local, eles "encontraram dois corpos com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo".

PMs realizaram buscas na região para tentar identificar os criminosos. As identidades das duas vítimas não foram divulgadas.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está à frente da investigação do caso. A Polícia Civil realizou a perícia no local e agentes vão analisar as imagens que circulam na web, além de ouvir as testemunhas do crime.