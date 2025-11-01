Capa Jornal Amazônia
Vídeo de Cláudio Castro cantando em missa do governo do Rio viraliza após mega operação; veja

O vídeo voltou a viralizar após a megaoperação policial deflagrada no final de outubro nas comunidades da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio

O Liberal
fonte

Cláudio Castro cantando em missa de fim de ano, em 2024 (Reprodução)

Um vídeo do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, voltou a circular nas redes sociais esta semana. Nas imagens, o governador aparece cantando um hino de louvor durante a missa de fim de ano realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 2024.

A celebração, que marcou o encerramento das atividades do governo no ano passado, foi conduzida por lideranças religiosas e contou com a presença de autoridades estaduais. Na gravação, Castro aparece visivelmente emocionado, com os olhos marejados, enquanto canta o hino acompanhado do coral.

O vídeo voltou a viralizar após a megaoperação policial, deflagrada na última semana, nas comunidades da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. A ação, batizada de Operação Contenção, mobilizou cerca de 2,5 mil agentes e foi a mais letal da história do estado, deixando mais de 60 mortos, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. De acordo com a Defensoria Pública do Rio, o número de vítimas pode chegar a 132.

A megaoperação, que visava combater facções criminosas, provocou forte repercussão nacional e reacendeu o debate sobre segurança pública, uso da força e direitos humanos. De acordo com levantamento da agência AP Exata, as menções positivas à ação nas redes sociais superaram as críticas após alguns dias, com 58,2% de aprovação.

Os internautas passaram a associar o momento de fé e devoção do governador ao atual contexto de tensão no estado. Enquanto alguns destacaram a atitude como um gesto de espiritualidade e esperança, outros interpretaram o registro como uma tentativa de humanizar a imagem do gestor em meio a repercussão sobre o ocorrido.

 

