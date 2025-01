Vídeo: criminosos raspam o cabelo de três mulheres como forma de castigo por 'fofoca'

Viralizou na internet um vídeo que mostra três mulheres sendo forçadas a ter seus cabelos cortados e raspados por homens, utilizando máquinas e lâminas. Durante o ato, duas das vítimas também enfrentam uma forma adicional de humilhação, com tampas de garrafa coladas em suas cabeças.

Um dos agressores menciona que essa violência foi motivada pela criação de um suposto grupo de fofocas envolvendo as mulheres. Além disso, uma das vítimas é obrigada a pedir desculpas diante das câmeras.

VEJA MAIS

O incidente, que ocorreu na comunidade da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, está sendo investigado pela 29ª Delegacia de Polícia (DP). A Polícia Civil está atualmente analisando as imagens do vídeo e realizando diligências para localizar as vítimas. O depoimento delas é considerado crucial para apurar a autoria do crime.