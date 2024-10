VÍDEO: Cardume de arraias surge em praia e surpreende banhistas

Um cardume de arraias surgiu na Praia Central de Bombinhas, no Litoral Norte de Santa Catarina, e surpreendeu os banhistas presentes na manhã do último domingo (13) ao nadarem muito próximo da faixa de areia. Um vídeo gravado por um morador local mostra vários animais se movimentando e sendo empurrados pelas ondas.

Segundo Alessandro Pedroso, autor da gravação, devido à grande quantidade de animais estarem na região rasa da praia, os banhistas não se arriscaram a entrar na água.

"Tinha pouca gente na água, porque elas realmente estavam muito no raso e as ondas estavam empurrando elas. Em uma área de mais ou menos 500 metros de praia tinha mais de 100 (raias). Tinha muitas, muitas mesmo", disse Alessandro.

A coordenadora do projeto ICONIC Oceans no Brasil, Ingrid Hyrycena, disse ao g1 que raias-ticonhas, como é chamada a espécie que aparece no vídeo, são conhecidas por fazerem migrações de longas distâncias, e que o comportamento flagrado no registro é bastante comum.

"Elas se aproximam da faixa de areia porque ali ficam os pequenos crustáceos, pequenos moluscos e, às vezes, até pequenos peixes que elas se alimentam. Esse comportamento é chamado de forrageamento", explica a bióloga.

Ingrid explica, ainda, que a aproximação com a faixa de areia é também uma forma que a espécie encontra para se proteger quando filhotes.

"É bem possível que as raias maiores, fêmeas, venham [ao litoral catarinense] utilizar essa região como área de parto. Essas raias menores podem ter dois meses, muitas vezes, e se abrigam nas partes mais rasas para se protegerem de predadores", esclarece.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)