VÍDEO: Brinquedos ‘assombrados’ se mexem sozinhos em parquinho e assustam moradores

Um vídeo viralizou na Web esta semana ao mostrar brinquedos se mexendo “sozinhos”, durante a madrugada, em um parquinho. Um vereador do bairro onde a pracinha com os brinquedos fica localizada fez a gravação para mostrar o fenômeno que tem atormentado as pessoas próximas. As informações são do UOL.

Segundo o vereador de uma cidade de São Paulo, João Paulo Morelli, de 39 anos, ele fez o registro durante a madrugada. “Meu cachorro começou a latir muito. Acordei e vi que não tinha ninguém no quintal e decidi ir até a frente da minha casa. Escutei o barulho dos brinquedos e resolvi sair”, contou.

No vídeo, é possível ver que o gira-gira e a canoa se movimentam rapidamente. Além de um balanço, que fica mais distante dos outros brinquedos, indo para frente e para trás. “Não sei se foi meu psicológico, mas me deu um arrepio e voltei para dentro de casa. Continuei escutando o barulho. Não estava ventando. Os brinquedos são feitos de ferro. O vento não conseguiria movimentá-los”, disse.

De acordo com o vereador, esta não é a primeira vez que coisas “sobrenaturais” acontecem naquele local: “Alguns policiais também gravaram os brinquedos se movendo sozinho. Já presenciei crianças chorando e dizendo que não queriam vir mais no parquinho porque viram o vulto de uma mulher”. Veja: