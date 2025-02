VÍDEO: Bebê que acorda antes das 5h viraliza com reação dos pais

Leonardo Kevin Braz Oliveira, de Fortaleza (CE), viralizou ao compartilhar um vídeo mostrando sua rotina matinal com a filha recém-nascida. Nas imagens, registradas por volta das 5h, ele balança a bebê em uma rede enquanto ela demonstra energia total, contrastando com o sono do pai. "A gente 5 da manhã", brincou na legenda, em referência ao descompasso entre os horários da criança e dos adultos.

A cena, gravada em uma manhã de quarta-feira, ilustra os desafios enfrentados por pais de primeira viagem. Leonardo contou que a filha mantém um padrão de sono irregular, acordando frequentemente antes do amanhecer. Apesar do cansaço, o pai destacou a alegria de acompanhar cada fase do desenvolvimento da criança.

O vídeo gerou identificação em redes sociais, com relatos de outros pais sobre noites mal dormidas e adaptações na rotina. Pediatras lembram que recém-nascidos não possuem ritmo circadiano estabelecido, o que exige paciência dos cuidadores. "É uma fase passageira, mas que marca profundamente a experiência da paternidade", comentou uma especialista em desenvolvimento infantil.