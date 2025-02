VÍDEO: Bebê de um mês sorri ao ouvir a mãe falando 'baleiês'

Um vídeo gravado em Porto Velho (RO) mostra um momento encantador entre mãe e filha. Com apenas um mês de vida, a bebê reage com sorrisos sempre que a mãe fala "baleiês", a linguagem inspirada no filme "Procurando Nemo". A cena evidencia a conexão entre as duas e o interesse precoce da criança por sons diferenciados.

No registro, a mãe imita o jeito alongado e pausado de falar das baleias, e a bebê responde com expressões de alegria. O comportamento reforça como os bebês podem reagir a estímulos sonoros e reconhecer padrões familiares desde os primeiros meses de vida.

Especialistas explicam que essa interação auditiva é importante para o desenvolvimento da comunicação e do vínculo afetivo. Ainda que o "baleiês" seja uma brincadeira, o tom e a cadência da fala ajudam a criança a identificar vozes e emoções, fortalecendo a relação com os pais.