VÍDEO: Avião agrícola cai após ter asas quebradas; piloto sobrevive

Um piloto conseguiu sobreviver a um grave acidente de avião ocorrido no último dia 05, em Lagoa da Confusão, no Tocantins. Imagens chocantes mostram o momento em que a aerovane levanta voo, mas, logo em seguida, suas asas se dobram e quebram. O avião cai na mesma hora. As informaçõs são do Terra Brasil. Assista:

Apesar do susto, o piloto conseguiu sobreviver. Segundo um áudio compartilhado pela vítima, ele ficou com ferimentos (duas fraturas, sendo uma na clavícula e outra em uma das pernas), mas está bem. A empresa dona da aeronave também confirmou o acidente e garantiu que o piloto, que é morador de Votuporanga, está em recuperação.

Ainda de acordo com a empresa, no momento do acidente, o tempo estava chuvoso.