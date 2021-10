VÍDEO: Após fazer alongamento de cílios, mulher perde parte da visão; entenda

Um vídeo está circulando nas redes sociais e mostra uma jovem chamada Giovanna, que teve os olhos colados acidentalmente após fazer alongamento de cílios. Ela relata o que passou e também alerta sobre os cuidados que devem ser tomados ao realizar procedimentos estéticos do tipo. As informações são do Portal IG.

No vídeo, ela conta que a profissional confundiu a cola com o colírio e acabou colando as suas pálpebras. Depois de várias tentativas, a jovem conseguiu descolar o olho. Ao chegar no médico, ela teve cola retirada da pálpebra interna, mas ficou com o glóbulo ocular muito inchado. O profissional de saúde disse que ainda havia muita cola dentro do olho e ela poderia perder a visão caso continuasse piscando.

A jovem precisou cortar os cílios na raiz para poder remover a cola. Ela afirmou que perdeu 13% da visão do olho esquerdo.