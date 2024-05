VÍDEO: Após fala polêmica sobre doações, Eduardo Leite pede desculpas

Com a reação negativa após afirmar em entrevista que o reerguimento do comércio no Rio Grande do Sul pode ser dificultado, devido o grande número de doações que vem recebendo, o governador Eduardo Leite, publicou um vídeo com esclarecimento e pedido de desculpas. A postagem foi compartilhada em todos os perfis nas redes sociais do gestor gaúcho nesta quarta-feira (15). Veja!

"Em nenhum momento tive a intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Rio Grande do Sul está recebendo. São todas muito importantes", começou o governador, pedindo desculpas pela colocação.

Eduardo concluiu explicando o raciocínio que seguiu durante a entrevista: "Peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, tem também a situação dos nossos pequenos comerciantes. Ao falar sobre essa situação, acabei misturando com a questão das doações. O impacto no comércio local vai ser uma preocupação para outro momento e não durante essa onda de solidariedade”.