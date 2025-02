VÍDEO: Amigas causam explosão ao repetir desafio de internet; entenda os riscos

Em uma madrugada descontraída em Jaú (SP), duas amigas decidiram replicar um desafio viral do TikTok que prometia ser apenas uma brincadeira inofensiva. A ideia era simples: uma delas colocou spray de desodorante na boca, enquanto a outra acendeu um fósforo. No entanto, o que começou como uma tentativa de diversão rapidamente se transformou em uma explosão inesperada. O aerossol, ao entrar em contato com o fogo, causou um estouro que assustou as jovens, mas, felizmente, não resultou em ferimentos graves.

Apesar do susto, as amigas não conseguiram conter o riso após o incidente, compartilhando a experiência nas redes sociais como um alerta divertido, mas sério, sobre os perigos de experimentos caseiros. O vídeo, que rapidamente ganhou repercussão, serve como um lembrete importante: desafios virais, muitas vezes aparentemente inofensivos, podem ter consequências imprevisíveis e perigosas. A combinação de produtos inflamáveis, como aerossóis, com fontes de ignição, como fósforos, pode resultar em explosões, queimaduras e até incêndios.

VEJA MAIS

Especialistas alertam que a replicação de desafios encontrados na internet deve ser feita com extrema cautela, ou melhor, evitada. Muitos desses experimentos são realizados sem a supervisão de profissionais e ignoram normas básicas de segurança. No caso das amigas de Jaú, a sorte foi que o incidente não teve consequências mais graves, mas serve como um exemplo claro de como brincadeiras aparentemente simples podem sair do controle. A mensagem é clara: diversão nunca deve colocar a segurança em risco.