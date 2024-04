VÍDEO: Alunos limpando escola estadual viralizam na web

Alunos da Escola Estadual Hugueney de Siqueira Barros, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, viralizaram, nesta quinta-feira (18), ao aparecerem limpando as dependências da instituição de ensino. Imagens gravadas mostra os adolescentes lavando banheiros e limpando janelas da escola. Veja!

Em outra gravação, é possível ouvir a voz da coordenadora pedagógica indagando os alunos sobre o porquê sujam o ambiente escolar se os mesmos querem uma escola limpa.

“Vocês não querem estudar numa escola limpa? Por que vocês sujam e a pessoa que tem que limpar? E agora? Agora vamos fazer um mutirão para limpar. A DRE veio e autuou a escola”, questiona a mulher.

Ao perceber que estava sendo filmada, a coordenadora pedagógica ironizou e disse para mandar o vídeo para o governador Mauro Mendes (União Brasil).

“Manda pro governador. Quero que mande pro governador, é isso que eu quero”, disse a mulher no vídeo.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que as imagens foram tiradas do real contexto. Além disso, afirmou que a iniciativa pela limpeza da escola partiu do grêmio estudantil.

Nota completa

“A Secretaria de Estado de Educação informa que a ação foi definida em conjunto com o Grêmio Estudantil com o objetivo de chamar a atenção para a preservação do patrimônio público. A fala da coordenadora da escola em trecho do vídeo está fora de contexto.”

As informações são do site Metrópoles.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)