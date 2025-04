VÍDEO: adolescente bate BMW do pai após pegar veículo sem permissão; quatro jovens fugiram do local

Um adolescente provocou um acidente de trânsito em Belo Horizonte (MG), na última terça-feira (15), após pegar sem autorização do pai um carro de luxo da marca BMW. O veículo foi encontrado batido e abandonado na Rua Doutor José Silva Martins, no bairro Cidade Nova, região nordeste da capital mineira.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o jovem perdeu o controle da direção ao fazer a curva em uma via movimentada e colidiu com um poste de monitoramento do sistema "Olho Vivo". O impacto foi forte o suficiente para danificar a estrutura do equipamento, que, apesar disso, permaneceu de pé.

Logo após a batida, câmeras de segurança registraram o momento em que quatro adolescentes usando uniforme escolar saíram correndo, deixando o veículo para trás. Nenhum deles permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, uma testemunha relatou que a mãe quase foi atropelada pelo carro no momento do acidente, já que passava pela calçada a poucos metros do ponto de impacto.

Ainda de acordo com a PM, o carro está registrado em nome de uma terceira pessoa, mas, informações colhidas no local indicam que o pai do adolescente que estava conduzindo o automóvel seria o verdadeiro proprietário. Nem ele, nem o jovem compareceram no local do acidente.

A Polícia Militar não conseguiu confirmar se houve facilitação ou omissão por parte do responsável legal, o que pode agravar a situação. A ocorrência foi registrada como direção perigosa de veículo por menor de idade e evasão do local do acidente.