Viatura disfarçada é usada em roubo e policiais são investigados

Após o uso de uma viatura da Polícia Civil descaracterizada ser usada em um assalto, o Ministério Público Estadual de São Paulo e a Corregedoria da Polícia Civil paulista abriram inquérito sobre o caso. São investigados, ainda, três policiais civis do 3º Distrito Policial de Guaratinguetá (SP) e sua relação com dois suspeitos de roubo.

A viatura estava descaracterizada para ser usada em operações sob disfarce.

Neste sábado (30), a PC e o MP, com autorização judicial, cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e localizaram com um dos suspeitos outro veículo usado no assalto, que aconteceu em outubro de 2020.

Imagens de câmeras de segurança que mostram a viatura estacionando em uma rua de Guaratinguetá também foram localizadas pela polícia.

Uma das pessoas que estão nesse veículo desce para conversar com os ocupantes da viatura, que não aparecem nas imagens. Essa pessoa volta ao carro, de onde saem dois homens.

A dupla volta com uma moto, roubada de um motoboy, e a abandonam na rua onde estava o veículo.

A vítima conta que os ladrões estavam armados e levaram a moto, sua mochila e um celular. Os suspeitos entraram no carro e fugiram.

O MP descobriu a identidade dos policiais que estariam na viatura descaracterizada e pediu o afastamento preventivo deles. A Justiça autorizou as buscas, mas negou o afastamento dos profissionais.