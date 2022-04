Viagra para as Forças Armadas? Licitação prevê a compra de 35 mil comprimidos azuis

Tem repercutido muito a inclusão, dede 2020, de 35.320 comprimidos de Viagra (que serve para disfunção erétil) na licitação de compras das Forças Armadas. Nos processos, que ainda estão em vigor, o medicamento aparece com a denominação genérica sildenafila, nas dosagens de 25 mg e 50 mg. A maior parte dos medicamentos é destinada à Marinha, com 28.320 comprimidos; mas o Exército (5 mil comprimidos) e a Aeronáutica (2 mil comprimidos) também são destinos do medicamento. As informações são do UOL.

A Marinha respondeu que as pílulas azuis, indicadas para provocar ereção em homens, são para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar, "doença grave e progressiva que pode levar à morte". Mas, de acordo com a pneumologista da Comissão de Circulação Pulmonar da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia), Veronica Amado, a dosagem de 25 mg como a do Viagra, não é a prevista na literatura para tratar a condição.

"A sildenafila foi liberada em bula para hipertensão arterial pulmonar na dose de 20mg, que pode ser receitada na posologia de 20mg de 8/8 horas até o máximo de 80mg (quatro comprimidos) de 8/8 horas. A programação terapêutica é feita com essa dose. Usar doses de 25mg (como a do Viagra) não traz impactos graves à saúde, porém, segue posologias diferentes das estudadas, com doses excedentes ou inferiores às recomendadas”, explicou.