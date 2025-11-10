Vereador e assessor são mortos a tiros em sítio na Bahia

O vereador Gleiber Júnior (Avante) e o assessor dele, Diego Castro Reis, foram mortos a tiros na manhã do último domingo (9), em um sítio da família do político, localizado na zona rural de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. As circunstâncias e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, equipes das polícias Civil e Militar, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT), foram acionadas para realizar os primeiros levantamentos no local. A corporação informou que diligências e oitivas estão em andamento para identificar os autores e as causas das execuções.

A Prefeitura de Santo Amaro decretou três dias de luto oficial e manifestou pesar nas redes sociais, prestando solidariedade a familiares e amigos das vítimas. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Gleiber da Mota Fernandes, conhecido como Gleiber Júnior, tinha 37 anos e exercia seu primeiro mandato como vereador de Santo Amaro. Ele também presidia o diretório municipal do Avante e se apresentava como empresário. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o parlamentar não declarou bens nas eleições municipais.

De acordo com registros do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Gleiber havia sido preso em flagrante em 2019, em Feira de Santana, por receptação. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 7 mil. O vereador também era réu em um processo de reintegração de posse relacionado a uma fazenda no município de Canudos, no norte do estado. O caso estava na fase de produção de provas.

Nas redes sociais, o político costumava compartilhar a rotina como vereador, participações em eventos culturais de Santo Amaro, como o Bembé do Mercado e o São João, além de momentos pessoais com a família. Ele se apresentava como pai de uma menina e amante de cavalos.