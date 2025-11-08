Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Pelo menos cinco pessoas morreram e 432 foram atendidas, nove em estado grave, após um tornado atingir o Sul do país na noite da última sexta-feira (8) no Paraná, informou a Defesa Civil do estado. Rio Bonito do Iguaçu, a 381,5 km de Curitiba, está entre as cidades mais afetadas. "Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas fazendo atendimentos e levantamentos junto às prefeituras e autoridades municipais", comunicou o governo paranaense.

Quatro pessoas morreram em Rio Bonito e uma quinta em Guarapuava, cerca de 256 km da capital do PR, conforme informações do portal UOL. Outras duas pessoas estão desaparecidas e o número de vítimas pode subir nas próximas horas, informou a Defesa Civil. Dentre as nove pessoas com ferimentos graves, algumas tiveram que passar por cirurgias.

Informações sobre desalojados e desabrigados estão sendo levantadas pelo governo paranaense. Um hospital de campanha foi montado para atender à população afetada. Diversas corporações estaduais estão na região. Equipes dos bombeiros, da Polícia Militar, da Secretaria de Saúde e de outros órgãos prestam auxílio. Há suspeita de vítimas presas em escombros. Cães farejadores são usados nas buscas.

O Governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), prestou solidariedade às vítimas do temporal. "A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à toda população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente".

Situação de emergência

Quatorze cidades do Paraná estavam em situação de emergência até ontem. Desde o início de novembro, vários municípios do estado enfrentam fortes chuvas, tempestades, vendavais e granizo, o que fez com que o governo paranaense realizasse medidas emergenciais para liberação de recursos, auxílio às vítimas e reconstrução de áreas afetadas.

O ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um vendaval e até uma casa destelhada. O episódio teria ocorrido no município de Dionísio Cerqueira, interior de SC. No início da noite, a Defesa Civil de SP emitiu um alerta sobre a passagem do ciclone. O comunicado informava que o estado seria atingido por chuva e rajadas de vento forte durante a madrugada e amanhã de hoje.

Sinalização

Aviso foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as seguintes regiões: Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Litoral Norte, Litoral Sul, Baixada Santista e Campinas.

Ciclone coloca São Paulo e outros estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta. "O processo de formação do ciclone e da frente fria gera muitas áreas de instabilidade que vão espalhar nuvens carregadas, com potencial para provocar chuva forte em pouco tempo, muitos raios e ventania", informou o site especializado em meteorologia Climatempo.