Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

O Liberal
fonte

Esta foto divulgada pelo Governo do Estado do Paraná mostra a destruição após um tornado com ventos de até 250 quilômetros por hora atingir a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil, em 7 de novembro de 2025. O tornado matou pelo menos cinco pessoas e feriu cerca de 130 ao atingir partes de uma cidade no sul do Brasil em 7 de novembro, disseram as autoridades. foto (HANDOUT / PARANA STATE GOVERNMENT / AFP)

Pelo menos cinco pessoas morreram e 432 foram atendidas, nove em estado grave, após um tornado atingir o Sul do país na noite da última sexta-feira (8) no Paraná, informou a Defesa Civil do estado. Rio Bonito do Iguaçu, a 381,5 km de Curitiba, está entre as cidades mais afetadas. "Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas fazendo atendimentos e levantamentos junto às prefeituras e autoridades municipais", comunicou o governo paranaense.

Quatro pessoas morreram em Rio Bonito e uma quinta em Guarapuava, cerca de 256 km da capital do PR, conforme informações do portal UOL. Outras duas pessoas estão desaparecidas e o número de vítimas pode subir nas próximas horas, informou a Defesa Civil. Dentre as nove pessoas com ferimentos graves, algumas tiveram que passar por cirurgias.

Informações sobre desalojados e desabrigados estão sendo levantadas pelo governo paranaense. Um hospital de campanha foi montado para atender à população afetada. Diversas corporações estaduais estão na região. Equipes dos bombeiros, da Polícia Militar, da Secretaria de Saúde e de outros órgãos prestam auxílio. Há suspeita de vítimas presas em escombros. Cães farejadores são usados nas buscas.

O Governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), prestou solidariedade às vítimas do temporal. "A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à toda população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente".

Situação de emergência

Quatorze cidades do Paraná estavam em situação de emergência até ontem. Desde o início de novembro, vários municípios do estado enfrentam fortes chuvas, tempestades, vendavais e granizo, o que fez com que o governo paranaense realizasse medidas emergenciais para liberação de recursos, auxílio às vítimas e reconstrução de áreas afetadas.

O ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um vendaval e até uma casa destelhada. O episódio teria ocorrido no município de Dionísio Cerqueira, interior de SC. No início da noite, a Defesa Civil de SP emitiu um alerta sobre a passagem do ciclone. O comunicado informava que o estado seria atingido por chuva e rajadas de vento forte durante a madrugada e amanhã de hoje.

Sinalização

Aviso foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as seguintes regiões: Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Litoral Norte, Litoral Sul, Baixada Santista e Campinas.

Ciclone coloca São Paulo e outros estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta. "O processo de formação do ciclone e da frente fria gera muitas áreas de instabilidade que vão espalhar nuvens carregadas, com potencial para provocar chuva forte em pouco tempo, muitos raios e ventania", informou o site especializado em meteorologia Climatempo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

tornado

paraná
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

TRAGÉDIA

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

08.11.25 9h09

EXPECTATIVA

Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano

Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos.

07.11.25 14h53

SERÁ?

Camisa azul da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 é vazada

Em junho deste ano, o Brasil garantiu vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México

06.11.25 19h27

gatonet

Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul

03.11.25 18h05

MAIS LIDAS EM BRASIL

TRAGÉDIA

Sobe para cinco o número de mortos em tornado no Paraná; mais de pessoas ficaram 400 feridas

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão mobilizadas

08.11.25 9h09

TORNADO

Tornado causa destruição e deixa 4 mortos e 432 feridos em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná

A estimativa é de que pelo menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas

08.11.25 7h43

BRASIL

Mulher instala câmera em apartamento e descobre que vizinho roubava suas calcinhas

No imóvel dele, os policiais encontraram parte dos itens furtados e drogas. Além disso, no celular do suspeito foram encontrados conteúdos pornográficos envolvendo possível menor de idade

07.11.25 10h13

DISPUTA PAU A PAU

'Mister Beringela': bar promove concurso inusitado para eleger pênis mais grosso

A competição inusitada foi apresentada por Dicesar, ex-participante do BBB10, que subiu ao palco com sua persona drag Dimmy Kieer

02.10.24 17h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda