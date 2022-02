Veja quem é Dilma, a ‘dama de vermelho’ que viralizou após ser escoltada por homens armados

A “dama de vermelho”, que viralizou após aparecer em um vídeo sendo escoltada por homens armados, já foi identificada. A mulher se chama Dilma Lane Barbosa e é consultora de vendas, moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, e praticante de tiro esportivo. Após a situação, a mulher está sendo investigada pela polícia.

Dilma Lane atravessou a Avenida Samdu Norte, em Taguatinga, com um vestido vermelho, para celebrar o próprio casamento. Nas redes sociais, ela publicou fotos com os amigos e um internauta escreveu: “Hoje foi o dia da prévia do casamento no estande do casal”, afirmou. O comentário dava a entender que ela seria noiva do proprietário de um estande de tiros.

Em seu perfil do Instagram, a “dama de vermelho” tem fotos segurando diversas armas e vídeos com fuzis e pistolas. Veja algumas fotos:

Imagens das redes sociais da 'dama de vermelho' (Reprodução / Redes Sociais)

Investigação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) irá investigar o grupo de homens armados com fuzis e escopetas, que estava escoltando a Dama de Vermelho e bloqueou o trânsito para a mulher cruzar a via.

Segundo o delegado Robson Cândido, as imagens chamam a atenção e merecem ser apuradas. “A Polícia Civil irá apurar todos os detalhes que cercaram a produção desse vídeo. Será esclarecido se armas são, de fato, reais, e em quais circunstâncias elas estavam sendo usadas”, explicou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)