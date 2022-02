Homens com fuzis param o trânsito para ‘Dama de Vermelho' desfilar em via pública

Um vídeo de um grupo de homens com fuzis parando o trânsito para uma “dama de vermelho” andar em via pública viralizou, nas redes sociais, nesta terça-feira (22). O caso teria ocorrido na avenida Samdu Norte, em Taguatinga, no Distrito Federal.

VEJA MAIS

O conteúdo foi filmado no momento em que pelo menos sete pessoas param a via para a mulher desfilar. Os carros ficam impossibilitados de continuar a viagem por causa do ocorrido. Os envolvidos ainda não foram identificados. Veja:

As fotos foram registrados no momento em que a suposta 'Dama de Vermelha' desfila em via pública (Reprodução/ Redes sociais)

De acordo com especialistas, as armas usadas pelos suspeitos são reais. A "brincadeira" pode ser enquadrada no crime de porte ilegall de arma de fogo de uso restrito, com punição de três a seis anos de detenção.