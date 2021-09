Veículo despenca de mezanino de concessionária e deixa três pessoas feridas

Um acidente inusitado deixou três pessoas feridas, uma delas gravemente, na última segunda-feira, 27. Elas foram atingidas por um carro que caiu do mezanino de uma concessionária localizada no centro de São Paulo. O veículo despencou de uma altura de seis metros sobre duas mulheres que estavam na recepção da loja. Uma das vítimas, de 19 anos, foi a que ficou em estado mais grave e precisou ser levada de helicóptero para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. As informações são do portal Tucumã.

A segunda vítima, uma jovem de 22 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi atendida na Santa Casa de São Paulo. Dentro do carro também estava um homem, de identidade não revelada, que também foi encaminhado ao Hospital das Clínicas com suspeita de fratura nos membros inferiores. De acordo com os Bombeiros, ele seria um funcionário da concessionária que estava fazendo um trabalho de manutenção nos veículos

O carro caiu de uma altura de seis metros no saguão da concessionária e ficou com as rodas para cima, com o manobrista preso nas ferragens. Testemunhas disseram que ele estava estacionando o VW Voyage no mezanino do segundo piso, quando perdeu o controle do carro. O manobrista não seria habilitado para conduzir veículo.

Em nota, a Volkswagen afirmou que “tomou conhecimento do acidente em uma concessionária da marca. “A empresa informa que todas as vítimas, funcionários da concessionária, foram rapidamente atendidas e encaminhadas, conscientes, para hospitais da região. A Volkswagen do Brasil lamenta o ocorrido e, em conjunto com a concessionária, está dando todo o suporte necessário às vítimas. As causas do acidente estão sendo investigadas ”, disse.